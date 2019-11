«Non c’è alcun nesso tra l’annunciata riorganizzazione del Movimento 5 Stelle, l’ennesima da circa un anno, e la scelta di chiedere agli iscritti di ogni parted’Italia se partecipare o menoalle imminenti Regionali della Calabria e dell’Emilia Romagna». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, coordinatore della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le Regionali calabresi. «A chiunque è chiaro, infatti, che si tratta – prosegue il parlamentare – di questioni diverse: una è ristrutturare il Movimento, ampliare la partecipazione, immaginare e costruire insieme il futuro del Paese; altra è dare il nostro contributo concreto per i prossimi 5 anni in Calabria e in Emilia Romagna, così evitando la pericolosa deriva verso l’estrema destra indotta da un accecatoMatteo Salvini, artefice della caduta del primo governo Conte, decisa e prodotta sotto Ferragosto per purabramaelettorale. Anche il semplice buon senso indica che il Movimento si rinnoverebbese ottenesse propri rappresentanti nei due Consigli regionali che usciranno dalle riferite consultazioni, previste il 26 gennaio 2020, cioè tra poco. Perciò – rimarca Parentela – non capiamo né condividiamo la decisione di indire questo voto su Rousseau, peraltro giustificato con una forzata e vaga responsabilizzazione degli eletti 5 Stelle, che non regge né tiene conto delle emergenze ed esigenze specifiche del territorio calabrese e di quello emiliano-romagnolo.Finora, come parlamentari del Movimento 5 Stelle espressi dalla Calabria abbiamo lavorato per elaborare un programma, un progetto solido da proporre agli elettori della nostra regione, dalla quale emigrano giovani e intere famiglie per causa dell’affarismo di Palazzo, degli appetiti e ricatti della vecchia politica, della ‘ndrangheta e di altri potentati ben noti, non soltanto burocratici.Come coordinatore ho profuso ogni sforzo possibile, creando unità, serenità e condivisione tra i colleghi e coinvolgendo i nostri attivisti e la società civile operosa e pulita della Calabria». «La sanità calabrese – ricorda Parentela – è a terra: gli ospedali sono pieni di pazienti ammassati, mancano posti letto, personale medico e paramedico, il disavanzo è cresciuto e illegalità e favoritismi aumentano a dismisura come i viaggi della speranza per cure fuori regione. Da 7 anni denunciamo alle Procure e alla Corte dei conti questo stato delle cose: facciamo i nomi, raccontiamo le storture, alleghiamo le prove. Non solo: abbiamo agito da tempo per la ripartizione del Fondo sanitario sulla base dei fabbisogni delle singole regioni e non con l’attuale criterio, che toglie circa 130 milioni all’anno al diritto alla salute dei calabresi». «Siamo stati riferimento vero – rammenta il parlamentare M5S – per tantissimiconcittadini, che abbiamo sempre ascoltato e per i quali ci siamo impegnati senza sosta: dal Pollino allo Stretto. Lo hanno dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, le elezioni politiche del 2018: dalla Calabria è arrivato un consenso enormerispetto alla nostra proposta di cambiamento, che negli anni precedenti avevamo rivolto al territorio con iniziative limpide e coraggiose; dal disegno di legge popolare per ridurre le aziende del Servizio sanitario alle manifestazioni di piazza,su tutte quella per additare la “cupola” di ‘ndrangheta a Reggio Calabria, contro cui si espose in prima persona il nostro capo politico, Luigi Di Maio». «Inoltre– aggiunge il deputato – siamo intervenuti con atti, fatti e toni potenti; per esempiosul mercato del lavoro condizionato dallo sfruttamento del bisogno diffuso, sul caso dell’imprenditore Antonino De Masi, simbolo della resistenza all’usura bancaria, sulla tutela dell’ambiente, sugli incassi dell’Enel a proposito della centrale del Mercure all’interno del Parco nazionale del Pollino, sul traffico di biomasse da parte delle cosche, sugli scandalosi abusi negli uffici pubblici, sugli sprechi a cielo aperto esull’inadeguatezza assoluta delle politiche sociali della Regione Calabria, così come sulla spesa dei fondi comunitari, sulla gestione dissennata del ciclo dei rifiuti, sulle carenze croniche del sistema dei trasporti e anzitutto sulla continua sovversione delle regole ad opera di personaggi finiti nel mirino del procuratore Nicola Gratteri». «Con il voto di oggi su Rousseau, i vertici del Movimento 5 Stelle – accusa Parentela – scelgono di non scegliere, deludono le migliaia di attivisti calabresi che con sacrifici e rischi hanno sempre lavorato sul territorio, ignorano il percorso che abbiamo già avviato e scaricano su tutti gli iscritti la responsabilità di una scelta inquadrata in termini profondamentesbagliati. Gli stessi vertici hanno messo in gioco, cioè, il futuro del Movimento piuttosto che quello dei cittadini della Calabria e dell’Emilia Romagna, ai quali essi dovranno spiegare – conclude il coordinatore – il perché della rinuncia a presentarci alle rispettive Regionali, nel caso in cui dovesse prevalere questo orientamento, legittimato da una consultazione democratica incomprensibilmente estesa a tanti che, vivendo altrove, non hanno le informazioni e gli strumenti valutativi per pronunciarsi con piena coscienza. Per coerenza, annuncio le dimissioni immediate dall’incarico di coordinatore del Movimento 5 Stelle per la campagna elettorale relativa alle Regionali della Calabria».