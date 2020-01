Un candidato alle regionali in Emilia Romagna e due in Calabria sono finiti nel mirino della commissione parlamentare Antimafia nel corso dell’analisi delle liste elettorali per le regionali sui cosiddetti ‘impresentabili”. E’ quanto ha detto il presidente Nicola Morra, che ha spiegato che “un candidato in Emilia Romagna ha riportato sentenza di condanna in primo grado e il decreto legislativo Severino vedrebbe il candidato, in qualità di eletto, sottoposto a sospensione”. “In Calabria ci sono due candidati in posizione rilevante ai sensi del codice di autoregolamentazione”, ha continuato Morra spiegando che inoltre la posizione di un terzo candidato in Calabria verrà definita in giornata.

Gli “impresentabili” sono in Emilia Romagna Mauro Malaguti di Fratelli d’Italia, il partito della Meloni. Mentre in Calabria sono deu candidati rinviati a giudizio, si tratta dell’ex presidente della provincia di Reggio Calabria Giuseppe Raffa candidato con Forza Italia rinviato a giudizio per corruzione in concorso. E l’altro è Domenico Tallini candidato sempre con Forza Italia, rinviato a giudizio per più fattispecie di corruzione. C’è un terzo “impresentabile” per il quale non è stato reso il nome e sarà fatto solo in caso di sentenza di condanna. La Commissione Antimafia si aggiornerà venerdì.