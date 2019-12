Le forze che in questi mesi si sono ritrovate sulla candidatura di Mario Oliverio presidente e che nei giorni scorsi hanno accolto l’appello rivolto dal segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti ed al centro-sinistra calabrese di unirsi per dare vita ad una coalizione ampia per sconfiggere il centro-destra a trazione leghista e vincere le elezioni regionali, si sono riunite oggi a Lamezia in preparazione degli incontri con il PD e successivamente con la coalizione, come concordato con Nicola Oddati componente della segreteria nazionale del PD.Nel corso della riunione sono state messi a punto alcuni obiettivi programmatici che dovranno caratterizzare il programma e la futura azione di governo del centro-sinistra nei prossimi anni e che saranno proposti nel confronto con il PD, la coalizione ed il candidato presidente Pippo Callipo. E’ stato altresì espresso l’auspicio che le liste della coalizione siano espressione di innovazione e di apertura alle esperienze sociali, professionali, imprenditoriali, amministrative e culturali della Calabria, in piena sintonia e coerenza con i principi di legalità, di trasparenza e rispetto del dettato costituzionale, nel rigoroso rispetto del codice etico del PD.