Nella Regione Calabria alle Elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020 gli elettori della Circoscrizione sud (Reggio Calabria) sono in totale 508.661 di cui 245.689 maschi e 262.972 donne.

I 4 candidati alla carica di Presidente della Giunta della Regione Calabria sono: – Jole SANTELLI, per il centrodestra; – Filippo ‘Pippo’ CALLIPO per il centrosinistra; – Francesco AIELLO, per il M5s; – Carlo TANSI, indipendente.

1) – Jole SANTELLI, per il centrodestra;

<> sei liste: ● Forza Italia, ● Lega, ● Fratelli d’Italia, ● Udc, ● Jole Santelli presidente, ● Casa delle Libertà

Le liste

● “Jole Santelli presidente”

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Lucia Caccamo

Enrico Ligato

Pietro Fallanca

Bruno Bagnato

Giuseppe Mattiani

Giuseppe Pinto

Rosario Macrì

● Fratelli d’Italia

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Orlando Fazzolari

Marco Cascarano

Domenico Creazzo

Alessandra Maria Polimeno

Raffaele Sainato

Giuseppe Neri

Demetrio Marino

● Forza Italia

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Giovanni Arruzzolo

Anna Bellantoni

Domenico Giannetta

Candeloro Imbalzano

Giuseppe Pedà

Giuseppe Raffa

Giuseppe Francesco Romeo

● Unione di Centro

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Pierpaolo Zavettieri

Giuseppe Roberto Vizzari

Giuseppe Gelardi

Riccardo Occhipinti

Carmen Regina Pegna

Nicola Paris

Sebastiano Primerano

● Lega

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Clotilde ‘Tilde’ Minasi

Francesco Macrì

Caterina Capponi

Rocco detto Roy Biasi

Antonino Coco

Giuseppe Pirrotta

Francesco ‘Franco’ Recupero

● Casa delle libertà

Circoscrizione sud (Reggio Calabria)

Salvatore Cirillo

Giacomo Pietro Crinò

Maria Carmela Digiacco

Antonino Parrello

Stefano Princi

Francesco Rispoli

Francesco Surace

2) – Filippo ‘Pippo’ CALLIPO per il centrosinistra,

<> quattro liste: ● “Io resto in Calabria”, ● Pd, ● Democratici Progressisti, ● “10 idee per la Calabria” (quest’ultima, però, è a rischio esclusione).

Le liste

● Partito democratico

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Nicola Irto

Luigi Barbera

Domenico Battaglia

Giovanni Nucera

Cosima Pacifici

Nensi Spatari

Andrea Tripodi

● Democratici progressisti

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Flora Sculco

Antonio Andrea Billari

Antonino Crea

Michele Galimi

Luigi Vincenzo Giugno

Teresa Labate

Salvatore Sabatino

● Io resto in Calabria

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Michele Albanese

Marcello Anastasi

Fortunato Attinà

Angelo Carchidi

Mariangela Cozza

Maria Giurato

Antonio Malara

3) – Francesco AIELLO, per il M5s,

<> due liste : ● Movimento 5 stelle, ● “Calabria Civica-Liberi di Cambiare”.

Le liste

● Movimento 5 stelle

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Maria Laface

Antonino Scappatura

Armando Quattrone

Domenico Augliera

Riccardo Barbucci

Cosimo Romeo

Natale Costantino

● “Calabria Civica – Liberi di Cambiare”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Amilcare Mollica

Jacopo Rizzo

Giovanni Barillà

Daniele Caccamo

Natale Bianchi

Antonella Italiano

4) – Carlo TANSI, indipendente con Tesoro Calabria

<> tre liste: ● “Tesoro Calabria”, ● “Calabria Libera”, ● “Calabria Pulita”, queste ultime due, però. in corsa solo nella circoscrizione elettorale nord.

Le liste

● “Tesoro Calabria”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

Rita Antonia De Lorenzo

Giuseppe Gervasi

Ettore Lacopo

Antonio Ruoppolo

Luigi Scaramuzzino

Pietro Sergi

Filippo Francesco Surace

● “Calabria Libera”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

[Lista presentata solo nella Circoscrizione Nord (Cosenza) ]

● “Calabria Pulita”

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)

[Lista presentata solo nella Circoscrizione Nord (Cosenza) ]