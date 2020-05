Neri (Fdi): “Riparti Calabria, Santelli lancia imponente di aiuti alle piccole imprese”

“Il programma ‘Riparti Calabria’ testimonianza della politica dei fatti!” – E’ quanto dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Neri.

“Un piano straordinario che prevede finanziamenti per 120 milioni di euro a fondo perduto. Il progetto è diviso in due misure: Riapri Calabria e Lavora Calabria. Il primo prevede uno stanziamento di 40 milioni di euro da distribuire alle piccole imprese chiuse con il lockdown con un contributo di 2.000 euro una tantum. Per il secondo sono stati stanziati 80 milioni di euro concessi alle imprese sotto forma di sussidi da 250 a 350 euro per ogni lavoratore. Non si tratta di un annuncio ma di un provvedimento in itinere, infatti, il bando Riapri Calabria sarà disponibile a partire da domani ed i fondi potrebbero essere accreditati con bonifico già entro la fine di maggio. Dimostrazione concreta di vicinanza della presidente Santelli ai suoi cittadini, attraverso la concretizzazione di un provvedimento, sintesi di un ottimo lavoro di squadra con la giunta regionale, e che interviene fattivamente laddove neanche il Governo ha fatto.

Un programma rivolto alle piccole e medie imprese che hanno dovuto fare i conti con una pandemia di portata storica – continua Neri – ma che adesso avranno la possibilità, in sicurezza, di rialzare la testa per proiettarsi nel futuro. Certamente tra mille difficoltà, ma occorre riappropriarsi della quotidianità e della fiducia.

“La Calabria – conclude la nota – grazie al suo Presidente è la prima regione ad offrire uno strumento concreto di sostegno alla ripartenza, infatti, i contributi di ‘Riparti Calabria’ non riguardano fondi di garanzia, ma reale sostegno al lavoro e ai lavoratori. Questa è la strada giusta per rimettersi in moto!”

Tilde Minasi (Lega)

‘Riparti Calabria’, da poco annunciato e già subito operativo: la Regione è accanto ai calabresi e ha approntato una prima importante tranche di misure economiche a sostegno di imprese e lavoratori colpiti dalla crisi causata dal Covid. Un’emergenza grave, imprevedibile per il suo andamento, arrivata in concomitanza con l’inizio della legislatura, ma che non ha scoraggiato la Giunta e il Consiglio come dimostra la dettagliata conferenza stampa tenuta dal presidente Jole Santelli, dal vicepresidente Nino Spirlì e dagli assessori Fausto Orsomarso e Gianluca Gallo. Un programma solido e concreto che sancisce ancora una volta la determinazione con la quale la governatrice ha gestito, sin dalle prime battute, l’arrivo della pandemia e che segna l’avvio di un cammino verso la ripresa, tralasciando i sensazionalismi, ma con la volontà seria e tangibile di supportare i cittadini, con attenzione, in un momento di difficoltà che potrebbe creare non pochi problemi al tessuto economico e produttivo di cui si conoscono i disagi e gli ostacoli, soprattutto in questa fase. ‘Riapri Calabria’ e ‘Lavoro Calabria’, 120 milioni in tutto, corrispondono in pieno a quello che la Lega ha sempre sostenuto e cioè che per non essere completamente annientati sul piano economico (per le motivazioni che noi tutti conosciamo) è fondamentale sostenere l’ossatura produttiva dei territori e nel nostro caso, quindi, le piccole e medie imprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi che costituiscono la linfa vitale delle comunità e i lavoratori dipendenti in modo che non rischino di perdere la propria occupazione nei prossimi cinque – sei mesi, periodo che risulta cruciale in chiave ripartenza. Risorse in buona parte a fondo perduto e cumulabili con altri tipo di incentivi di livello nazionale. Una decisione che fornisce il senso e l’indirizzo dell’intervento predisposto, tra l’altro varato in maniera celere rispetto ad altre regioni. A strettissimo giro saranno pronti i primi bandi e sarà operativa l’apposita piattaforma informatica, cosicché sarà possibile accedere in tempi brevi ai finanziamenti previsti. E’ vero, il virus ha sconvolto le vite di tutti, ma alcune quotidianità risultano più colpite. Amministrare vuol dire proprio intercettare quelle fasce di popolazione che hanno delle esigenze più pressanti rispetto ad altre, cercando di garantire delle risposte che possano far sentire loro la vicinanza delle istituzioni senza proclami cui non si riesce a dar seguito, bensì con idee che consentano di guardare al prossimo futuro con una prospettiva un po’ più rosea.

Riparti Calabria, Mangialavori: «Santelli all’altezza di tempi drammatici»

«Dagli annunci ai fatti concreti a favore dei calabresi e del tessuto produttivo della regione: con le prime due misure del piano straordinario “Riparti Calabria”, che metteranno in circolo ben 120 milioni di euro, il governo regionale guidato da Jole Santelli dimostra di essere all’altezza di questi tempi drammatici e di saper prendere decisioni importanti in anticipo rispetto al resto d’Italia. La Calabria, infatti, è la prima Regione ad aver attuato misure concrete per il lavoro e la ripartenza del sistema economico».

Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

«La prima misura, “Riapri Calabria” – spiega il parlamentare –, prevede uno stanziamento di 40 milioni per piccoli imprenditori e partite Iva, con la previsione di un bonus a fondo perduto una tantum pari a 2mila euro per ciascuna impresa richiedente; la seconda misura, “Lavora in Calabria”, prevede un finanziamento di 80 milioni per microimprese e pmi artigiane, commerciali e industriali al fine di sostenerne la riapertura dopo il lockdown, con un bonus pari a 250-350 euro per ogni addetto in forza lavoro. Su tre dipendenti, ha spiegato la stessa Santelli, uno verrà sostanzialmente pagato dalla Regione».

«Com’è del tutto evidente – conclude Mangialavori –, si tratta di misure straordinarie e, per adesso, uniche nell’intero panorama nazionale. La governatrice Santelli ha imboccato con coraggio e determinazione la via per uscire definitivamente dall’emergenza, anche in considerazione delle tante mancanze del governo Conte rispetto alle legittime richieste della Calabria. Questa amministrazione regionale, malgrado sia al lavoro da pochi mesi, è dunque riuscita ad affrontare come meglio non avrebbe potuto una crisi sanitaria, sociale ed economica senza precedenti».

Filippo Mancuso (Lega Salvini) su misure sostegno famiglie e imprese calabresi

Fa ben sperare quanto evidenziato nella conferenza stampa di oggi a Catanzaro, in cui sono state annunciate le prime misure economiche per affrontare la fase 2 della crisi Covid-19”. E’ quanto dichiara Filippo Mancuso (Lega-Salvini) che rivolge “un plauso alla Presidente Santelli, che ha creduto – afferma – e si è impegnata molto per attivare in tempi brevi tutte le misure di sostegno necessarie alla già delicata situazione economica della nostra regione”.

“Con il «RIAPRI CALABRIA» e «LAVORA CALABRIA» la nostra regione – argomenta l’esponente regionale della Lega-Salvini – dimostra di stare al fianco delle proprie imprese territoriali e di voler consentire fin da subito una ripresa economica, che garantisca soprattutto la salvaguardia dell’occupazione”.

“Interventi specifici a fondo perduto anche se limitati, che consentono alle piccole e medie imprese della nostra Regione di poter ottenere una boccata d’ossigeno immediata e soprattutto – sottolinea il consigliere Filippo Mancuso – che supportino le aziende a sostenere i costi di lavoro dipendente, in un territorio dove i numeri di disoccupazione soprattutto giovanile sono da record”.

“Con queste misure, la Calabria si distingue positivamente nell’essere stata tra le prime regioni a mettere in atto misure efficaci e veloci nel supportare i vari comparti produttivi con misure di accompagnamento all’uscite della crisi – evidenzia il consigliere regionale leghista – Ciò dimostra, nonostante isolati consiglieri di opposizione abbiano cercato, strumentalmente, di confondere le idee ai calabresi, che il bilancio appena approvato aveva previsto tali misure di sostegno (dopo un importante lavoro di razionalizzazione delle risorse) e che quindi gli emendamenti proposti dall’opposizione andavano bocciati”.

“La Calabria si prepara a dare risposte concrete, quando ancora il governo centrale ci sta pensando. Si aggiungeranno a tali aiuti – annuncia inoltre Filippo Mancuso – anche contributi per le famiglie e per i giovani, incentivi ai consumi, contributi per le famiglie che sostengono costi per studenti fuori sede; aiuti alle società sportive, oltre ai già attivati contributi di aiuto alla povertà”.

“Non c’è dubbio – conclude il consigliere della Lega Salvini – che si potrà e si dovrà cercare di fare di più e che gli aiuti in questo momento sono visti sempre poco risolutivi all’emergenza generale, ma il «RIPARTI CALABRIA», così come è contemplato, rappresenta certamente un ottimo inizio. Brava Presidente.

Il vicepres. del Consiglio Morone (Fratelli d’Italia) su PIano presidente della Giunta Santelli

“Esprimo un plauso convinto alla Presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, per avere saputo portare dalla stessa parte le armi più incisive dell’azione di governo: tempestività e concretezza”. A dirlo, è il vicepresidente del Consiglio regionale, Luca Morrone (Fratelli d’Italia), che sottolinea: “Di fronte ad una emergenza così straordinaria, quale quella creatasi con il covid 19, le belle parole o le promesse rischiano di restare fine a se stesse. La presidente Santelli non ha fatto attendere una risposta impegnativa sia dal punto di vista economico, per le cospicue risorse messe in campo, sia dal punto di vista sociale, interessando il Piano di 120 milioni di euro che è stato presentato oggi alla Cittadella, i soggetti più deboli di questa epidemia: famiglie e imprese”. Aggiunge Morrone: “‘Riapri Calabria’ e ‘Calabria lavora’ rappresentano due soluzioni ottimali per dare linfa vitale a tutta una serie di attività imprenditoriali e ai lavoratori, che pagano sulla loro pelle gli effetti devastanti di questo dramma economico e sociale senza precedenti. Pertanto- conclude Morrone-, l’invito è ai calabresi ad accedere con fiducia e celerità a questo nuovo strumento di sostegno finanziario per tramutare nei fatti una azione politica che questa maggioranza di governo ha saputo mettere in campo velocemente in un momento così difficile per tutto il Paese”.



Giovanni Arruzzolo su misure “Riparti Calabria” a sostegno di famiglie ed imprese

“La tempestività con la quale la Calabria sta disponendo aiuto e sostegno finanziario verso famiglie ed imprese, non ha eguali in nessun’altra regione italiana”. E’ quanto evidenzia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Giovanni Arruzzolo che plaude all’iniziativa della Giunta regionale e della Presidente Jole Santelli che ha messo sul tavolo dell’economia calabrese 120 mln di euro di risorse immediate.

“Un piano di intervento – sottolinea il capogruppo forzista – poderoso per fronteggiare e contrastare la pesante perdita di fatturato determinata in queste settimane dal lockdown nel quale la Calabria è considerata, secondo lo Svimez, tra le Regioni più colpite. Ma va dato merito alla Presidente della Giunta Jole Santelli, non solo di aver messo a disposizione con celerità le risorse, ma di avere predisposto un sistema di richiesta veloce, privo delle solite e contorte procedure burocratiche; pochi passaggi – evidenzia Giovanni Arruzzolo – che consentiranno a famiglie, imprenditori, professionisti della nostra Regione, in difficoltà, di avere in tempi brevi aiuti a fondo perduto, anche questo un aspetto non di poco conto nel pesante periodo di pandemia da covid-19 che la Calabria, come il resto del Paese, stanno vivendo”.

“Con «Riapri Calabria» – conclude Giovanni Arruzzolo – questa maggioranza al Governo della Regione, e la sua Presidente Jole Santelli hanno dimostrato con i fatti di saper interpretare le esigenze dei calabresi, coglierne i loro bisogni, soddisfare ogni necessità. E’ la migliore risposta è un grande esempio di ‘buon Governo’ che viene da una Regione del Sud”.



Crinò (Cdl) su Piano presidente Santelli

Un plauso alla giunta regionale a guida Jole Santelli per il piano economico presentato a favore delle imprese e lavoratori calabresi legato all’emergenza covid-19, viene espresso dal consigliere regionale Giacomo Pietro Crinò (Cdl) che spiega: “Emerge l’impegno concreto dell’amministrazione regionale e della governatrice Jole Santelli per fare fronte alle diverse esigenze derivanti dalla crisi covid-19. La regione sta dimostrando di volere bene alla Calabria con le misure pronte per farla ripartire. Trattasi di un piano economico massiccio, spalmato a dovere a favore di famiglie e imprese, costrette ad operare in situazioni particolarmente difficili, per aiutarle nell’emergenza coronavirus a garantire la loro sopravvivenza”.

Aggiunge Crinò: “Siamo tutti convinti che serva un importante e forte piano di rilancio, soprattutto a livello di lavoro. La presidente Santelli dimostra di sapere arrivare prima degli altri per far fronte al meglio all’emergenza in corso e a sostegno del sistema economico gravemente colpito. Grande apprezzamento per la tempestività e la capacità dimostrata riguardo al piano presentato per un ammontare di 120 milioni di euro. ‘Riapri Calabria’ e ‘Calabria lavora’ non sono semplici slogan bensì interventi concreti che possono dare ossigeno a tutta una serie di attività imprenditoriali, medie e piccole, ai lavoratori, strozzati dalla crisi più grossa dal dopoguerra ad oggi. Centoventi milioni di euro solo per ripartire, poiché una cifra di gran lungo superiore è destinata ad aggiungersi ad essa, è certamente necessaria – sostiene Crinò- a infondere maggiore sicurezza ai calabresi, nel medio e lungo periodo. La giunta Santelli, lasciando da parte ogni proclamo strumentale, alla prova iniziale della grande crisi in corso, sta dimostrando di essere il governo del fare e di azioni concrete volte al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, lavoratori, artigiani e mondo produttivo in generale”.



“Riparti Calabria”, l’on. Cannizzaro: “bene Jole Santelli, giusto ripartire dal lavoro”

“Apprezzo molto il programma ‘Riparti Calabria’ lanciato stamattina dal governatore Jole Santelli, ulteriore testimonianza di quanto il nuovo corso Regionale stia lavorando con particolare attenzione alle esigenze della Calabria”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“Lo stanziamento di 120 milioni di euro, a fondo perduto di cui 40 milioni per le piccole imprese con un contributo per chi ha chiuso a causa del lockdown e 80 milioni per sussidi legati ad ogni lavoratore, è il primo presupposto per pianificare il rilancio della nostra Regione dopo questa drammatica crisi, a fronte delle misure previste dal Governo che si sono dimostrate fin qui inefficaci. Apprezzo molto che il neo-governatore Santelli continua a far parlare i fatti, agendo con serietà e annunciando i provvedimenti soltanto dopo averli realizzati, e nel merito delle questioni ha dimostrato ancora una volta di centrare il vero punto focale, cioè il lavoro. E’ fondamentale ripartire dal lavoro, aiutare le piccole aziende e imprese che sono l’anima della Calabria: è soltanto da lì che ripartirà la nostra economia, e rispetto all’assistenzialismo, bisogna premiare e sostenere chi produce. Da oggi in Calabria ogni tre dipendenti di un’azienda ce ne sarà uno sostenuto dalla Regione: è una forma di sussidio molto importante per gli imprenditori in difficoltà, ma impegnati a combattere con grinta ed entusiasmo a non farsi sopraffare dalla crisi e a continuare ad investire nella nostra terra” conclude Cannizzaro.