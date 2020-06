Non c’è azione peggiore, menzognera e falsa di chi va a cercare, ipocritamente, il bruscolino nell’occhio dell’altrui persona, quando, nel proprio occhio c’è una trave.

Fatta questa premessa, generale, rispondiamo, pubblicamente, a un tizio che attacca, costantemente e puntualmente, in maniera “mirata” la nostra trasparente Amministrazione.

Ci riferiamo a tale Giovanni Maiolo, rappresentante di Recosol e grande gestore di progetti per i migranti che hanno ottenuto centinaia di migliaia di euro, come nel nostro Comune, mai rendicontati.

Paradossalmente e vergognosamente, il Maiolo, attacca strumentalmente, artificiosamente e in modo mistificatorio, chi potrebbe ledere il suo potere e lo fa, ad arte, con un giornalino online che utilizza a proprio uso e consumo, gettando fumo negli occhi della gente.

Invece di sparlare degli altri, ci faccia vedere, in nome di quella trasparenza che sbandiera ma che non attua, i rendiconti dei centinaia di migliaia di euro della gestione della pseudo accoglienza.

Ci mostri quanto ha guadagnato e guadagna al mese.

Ci dica, senza tirare in ballo gli altri e senza fomentare e scatenare campagne d’odio, per fare fumo e spostare l’attenzione da di lui ad altri, come funziona la sua “accoglienza”.

Prima di salire sul pulpito ed esprimere giudizi sugli altri, come se lui fosse il paladino del bene, ci faccia vedere che fine hanno fatto i 294 mila euro che ha ottenuto dal nostro Comune.

Gli Amministratori di maggioranza e tanti cittadini di Riace lo pretendono, vogliono avere la rendicontazione di queste somme per vedere in quali tasche sono andate a finire.

È stato questo il motivo per il quale non voleva che, democraticamente, vincessimo le elezioni a Riace?

E’ questo il motivo che lo porta a definire la nostra giunta “la peggiore di sempre”?

Quali parametri usa per tale definizione visto che lui non è e non è mai stato cittadino di Riace?

Non vogliamo pensare che temesse che rendessimo pubblici aspetti della gestione che è giusto siano resi tali.

La Procura della Repubblica di Locri, informata sui fatti, siamo certi che farà piena luce su una “accoglienza” che è piena zeppa di ombre e che sembra essere stata avviata per il business e non certo per spirito di carità.

Anche perché la carità va fatta a 360° e non ad hoc, a convenienza.