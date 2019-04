Ricordata l’Avv. Filippa Orlando, prematuramente scomparsa L'avv. Antonio Romeo, quale penalista più anziano ricorda la collega scomparsa il 26 aprile scorso

È stato l’Avv. Antonio Romeo , quale penalista più anziano presente stamattina all’apertura del processo TERRAMARA CLOSED, in corso di svolgimento presso l’aula bunker di viale Calabria a Reggio Calabria, a chiedere la parola per ricordare la figura dell’Avvocatessa Filippa Orlando, prematuramente scomparsa il 26 aprile dopo una lunga malattia .

Il penalista taurianovese, con voce commossa, ha tratteggiato le particolari ed eccellenti qualità professionali e personali della Collega Orlando, indicandone la profonda preparazione giuridica e la bellezza della persona, sempre disponibile e vicina a tutti, definendola ” un’amica di tutti quanti noi “.

L’avv. Romeo, ha voluto, poi, rappresentare alla famiglia, il sentimento di grande dolore e di cordoglio dei difensori presenti in aula. Cordoglio al quale hanno preso parte sia il Giudice dott. ssa Giovanna Sergi, con la sua assistente d.ssa Rita Maglione , che il Pubblico Ministero D.ssa Giulia Pantano .

È stato, poi, osservato, in silenzio, un minuto di raccoglimento, ed il Giudice ha disposto la trasmissione del verbale ai familiari della penalista scomparsa .