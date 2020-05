Dopo l’ordinanza di Jole Santelli la quale autorizzava la riapertura di quattro discariche, arriva il provvedimento che autorizza al Gruppo Vrenna di riaprire la discarica Columbra di Crotone. Un braccio di ferro che ha visto perdere la governatrice della Calabria nei confronti del Gruppo che gestisce la discarica, la Sovreco. E quindi la ripresa dei conferimenti verso quella che è una discarica privata.

Il dispositivo autorizzante sul trattamento dei rifiuti calabresi ad utilizzare il sito di località Columbra nella città pitagorica, e quindi procedere allo smaltimento di tutti quei rifiuti accumulati in queste settimane a tonnellate.

I mezzi che saranno utilizzati saranno quelli che prima erano bloccati alla discarica di Celico, ovvero i tre camion dell’impianto di trattamento di Catanzaro, uno proveniente da Gioia Tauro e l’altro da Siderno ma con una lievitazione delle quantità.

Da quello che si legge la discarica di Crotone, già da domani riceverà circa 80 tonnellate di rifiuti da Catanzaro, 70 da Siderno e 70 da Gioia Tauro, fino al 30 di maggio.

Ci vorrà tempo per ripulire gli accumuli di rifiuti per le strade regionali, purtroppo sono degli intoppi che ahimè potrebbero ancora verificarsi se non si torva una soluzione definitiva. Da diversi giorni non veniva raccolta il rifiuto “Indifferenziato” e molti cittadini erano sul piede di guerra in quanto avevano dei cumuli di spazzatura dentro casa, tranne i “lordazzi” che preferiscono sporcare la città, nella loro lurida inciviltà.

Speriamo che si riesca a porre rimedio e quindi iniziare a dare respiro a una situazione non certo di facile gestione.