Questi i fatti:

Nella notte tra domenica e lunedi lo Sposato ha soccorso e trasportato in ospedale un ragazzino poiché nel centro di Palmi aveva subito da ignoti alcune pugnalate alla gamba.-

Giunti al pronto soccorso di Palmi, lo Sposato dopo aver consegnato il povero ragazzino ai sanitari è stato bruscamente allontanato non essendo uno stretto parente.- Dalle parole si è passati ai fatti e lo Sposato reagendo ha colpito il medico causandogli lesioni personali

Prontamente intervenuti i carabinieri, hanno tratto in arresto lo Sposato.-

Il Giudice Monocratico Dott. ssa Ascioti ha proceduto per direttissima e dopo la camera di consiglio ha respinto le richieste del P.M. in merito alla richiesta degli arresti domiciliari accogliendo la tesi difensiva dell’Avv. Michelangelo Borgese rimettendo in libertà lo Sposato.