l sindaco di Pizzo Gianluca Callipo, finito in carcere lo scorso 19 dicembre, nell’ambito dell’inchiesta Rinascita Scott, rimane in carcere. E’ quanto ha stabilito il Tribunale del Riesame che ha respinto l’istanza dei suoi legali. Il primo cittadino di Pizzo e presidente di Anci Calabria è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l’accusa avrebbe favorito alcune famiglie di ‘ndrangheta nel Vibonese.