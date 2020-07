L’ex sindaco di Pizzo Gianluca Callipo arrestati lo scorso 19 dicembre nell’ambito dell’operazione contro la ‘ndrangheta vibonese denominata “Rinascita Scott”, torna in libertà.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dai suoi avvocati Callipo è difeso da un pool di avvocati formato da Armando Veneto, Francesco Gambardella, Roberto Franco e Vincenzo Trungadi.

Nel corso della discussione dinnanzi alla sesta sezione della Corte di Cassazione il procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza. I giudici hanno invece accolto le argomentazioni della difesa optando per la cancellazione dell’ordinanza di custodia cautelare e disponendo di conseguenza la scarcerazione immediata.

Secondo i legali dell’ex sindaco Pizzo in una memoria corposa, corroborata da un diversi documenti i quali attestavano l’estraneità ai fatti contestati dalla procura di Catanzaro e che in quaità di sindaco avrebbe agito nel rispetto delle leggi.

Gianluca Callipo è recluso nel carcere di Cosenza da circa sette mesi, ma la Corte di Cassazione accogliendo lo ha rimesso in libertà per difendersi dalle accuse da uomo libero.

Comunicato Stampa dell’avvocato Armando Veneto

La nostra soddisfazione di difensori deriva dal fatto di aver trovato un giudice che abbia riconosciuto le ragioni di Callipo e Fiumara che erano sussistenti sin dal momento nel quale sono stati arrestati.

Due inermi cittadini hanno scontato diversi mesi di carcere senza alcun titolo giustificativo.

I difensori Avv.ti Vincenzo Trungadi e Armando Veneto per Callipo Gianluca e Francesco Gambardella e Clara Veneto per l’ing. Fiumara Maurizio insieme all’avv. Roberto Franco che ha collaborato, esprimono soddisfazione anche perchè la loro battaglia ed il rispetto della verità segna la strada da percorrere, diversa da quelle operazioni-teatro per ripristinare la fiducia nello Stato da parte di tutti i cittadini anche quelli calabresi.