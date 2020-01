Su ricorso proposto dall’avvocato Franz Caruso, il Tribunale della Libertà ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per il commissario della Sorical Luigi incarnato.

La misura cautelare era stata decretata nell’ambito dell’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, coordinata dal procuratore Nicola Gratteri, denominata Rinascita-Scott (tutti gli INDAGATI). Il Riesame non ha ritenuto necessaria l’applicazione del provvedimento restrittivo, per cui Luigi Incarnato, accusato di voto di scambio è stato rimesso in libertà.