L’Associazione Kalomena comunica che, in via del tutto precauzionale e cautelativa e corrispondendo alle diffuse preoccupazioni dei propri abbonati e del pubblico rispetto all’emergenza del “Coronavirus”, lo spettacolo “Sei Gradi” con Giobbe Covatta, previsto per venerdì 28 febbraio presso il Teatro Gentile di Cittanova, è stato rinviato.

La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

I biglietti acquistati sono validi per la nuova data dello spettacolo.