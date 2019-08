È stato ripristinato oggi dalla Regione Calabria il servizio pubblico di informazione e accoglienza turistica presso gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Su invito del Dipartimento Turismo e Spettacolo, Sacal ha agito in autotutela annullando le procedure di evidenza pubblica finalizzate all’acquisizione del servizio di organizzazione dei due Infopoint fino al mese di dicembre 2019. La Regione Calabria, nell’intento di offrire un servizio utile ai viaggiatori che giungono nella destinazione turistica calabrese, ha attivato i due infopoint per i prossimi 60 giorni nelle more che la società aeroportuale si attivi per i successivi mesi.

Il servizio sarà espletato negli spazi messi a disposizione da Sacal, garantendo lo standard qualitativo che ci si era prefissato, e sarà attivo dalle 7 alle 24 presso l’aeroporto di Lamezia Terme e dalle 9 alle 23 presso l’aeroporto di Reggio di Calabria, in concomitanza con l’arrivo dei voli.

Personale qualificato sarà a disposizione dei turisti per offrire loro non solo informazioni utili per il proseguo del viaggio ma anche notizie in merito agli itinerari e agli attrattori turistici della Calabria.

L’intento è quello di promuovere l’offerta turistica, culturale e naturalistica regionale affinché i turisti possano essere stimolati a esplorare il territorio e a vivere una vacanza attiva.

Inoltre, l’ufficio informativo è a disposizione anche degli enti pubblici deputati alla valorizzazione del territorio nonché di quelli che gestiscono attrattori culturali e naturalistici per programmare opportune attività di comunicazione e distribuire il loro materiale. f.d.