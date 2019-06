Rischio chiusura reparto pediatria ospedale Polistena L'allarme lanciato dal movimento "Orgoglio Sud": "Sarebbe di una gravità inaudita"

Riceviamo e pubblichiamo

Preso atto delle dimissioni del primario del reparto pediatrico dell’Ospedale di Polistena, e pare che ci siano state pure le dimissioni di un medico del reparto di pediatria; intendiamo porre l’attenzione dell’Opinione pubblica, della politica ed delle istituzioni, che ciò che sta accadendo all’Ospedale di Polistena è gravissimo, considerando l’amplio territorio che va a coprire. La chiusura o potenziale chiusura del reparto pediatria sarebbe di una gravità inaudita, si pensi solo che per un banale malore o qualcosa di più serio i nostri bambini o ragazzi dovrebbero raggiungere come presidio ospedaliero adeguato a curarli, Locri o Reggio Calabria; con una struttura ospedaliera, quella di Polistena, vicinissima che può dare tempestività indispensabile nelle cure da prestare.

Pertanto, chiediamo un intervento estremo non solo per evitare la chiusura, ma anche per potenziare il settore pediatria dell’Ospedale di Polistena. Non intendiamo essere indifferenti sulla salute dei nostri figli.

ORGOGLIO SUD

Rappresentanti

Gabriele Sicari-Filippo Speranza

Pino Corsaro- Giovinezza Domenico