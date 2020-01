Rischio microbiologico, si allarga il richiamo delle uova

Sale il numero di lotti ritirati dal Ministero della Salute per salmonella enteriditis. Le uova provengono dall’azienda agricola biologica “Olivero Claudio” con stabilimento in via Rigrasso a Monasterolo di Savigliano, in provincia di Cuneo, in Piemonte, e vendute con lo stesso marchio. Il richiamo riguarda sia le confezioni da quattro uova sia quelle da sei uova ma anche le uova sfuse. I lotti delle uova interessate dal richiamo del 27 gennaio sono cinque: 1A130120; 2A130120; 2C130120 con data di scadenza fissata al prossimo 10 febbraio e 1A140120 e 2C140120 con data di scadenza fissata al prossimo 11 febbraio. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto dei medesimi lotti di appartenenza, di NON consumarlo!