Risolto il problema della Tac all’ospedale di Polistena L'annuncio di Galimi, segretario del Pd di Cinquefrondi, che lamenta il ritardo del governo nazionale nella risoluzione della problematica

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo 64 giorni è arrivato il tubo della Tac. Questo è il frutto del governo di gente incapace di dare quelle risposte che la gente aspettava. Mi domando quanto clamore mediatico sarebbe suscitato, quante ingiurie e proteste sarebbero avvenute se il Pd avesse avuto un minimo di responsabilità. Il consiglio dei Ministri svolto con la solita propaganda populista a Reggio Calabria ha partorito un decreto inutile, punitivo nei confronti della Calabria, tanto è vero che tutte le forze politiche stanno tentando di modificarlo in Commissione. Intanto non si è proceduto, da oltre due mesi, a sostituire il responsabile della chirurgia dell’ospedale di Polistena né a comprare la frigoemoteca e la nomina di due tecnici ed un medico, necessari per scongiurare la chiusura del centro trasfusionale. Da domani continueremo la nostra battaglia politica, civile, per il pieno funzionamento razionale di questo presidio ospedaliero, prima che l’arrivo delle ferie estive metta in ginocchio un presidio sanitario al quale fa riferimento la Piana, ma anche una moltitudine di gente proveniente da altri territori.