Nel centro di Nicastro, cuore del capoluogo lametino, si è scatenata nella notte una rissa fra avventori in un bar. Le pattuglie dei Carabinieri sono intervenute sul luogo del fatto prima che la situazione potesse degenerare. Tre soggetti di nazionalità straniera, T.O. cl.84 e K.Y. cl.92 ucraini e H.A. cl.61 bielorusso, sono entrati nell’esercizio commerciale chiedendo da bere, ma l’alcol gli viene negato visto l’evidente stato di ubriachezza. Una delle persone fermate, di fronte al rifiuto, ha estratto un taglierino ed ha minacciato il personale al bancone. Fortunatamente, in preda ai fumi dell’alcol, i tre soggetti hanno iniziato a litigare fra di loro permettendo così che venissero allertati i Carabinieri che sono prontamente giunti sul posto. Nel frattempo la lite si era trasformata in una vera e propria rissa ma al suono delle sirene i tre stranieri hanno tentato di darsi alla fuga, inutilmente, poiché bloccati immediatamente dai militari operanti e arrestati per rissa aggravata e minaccia.