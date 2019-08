Il ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo per mestolo plastica con manico di silicone a marchio Welkhome. Il motivo dell’allerta è la possibile migrazione di ammine aromatiche dall’utensile in nylon agli alimenti. Il ritiro dai negozi riguarda i mestoli con codice P2015DH001 commercializzati da Due Esse Distribuzioni srl con sede dello stabilimento a Martina Franca in via Mottola Z.I. km 2.2 specializzata in utensili per la cucina. Il richiamo per ora è limitato al punto vendita della catena di casalinghi, leader nella distribuzione di articoli per la casa, ma non possiamo escludere la presenza dell’oggetto segnalato anche in altre regioni. L’utensile è prodotto dall’azienda Dinghong Imp & Exp. Co..L’esposizione cronica alle ammine aromatiche, o arilammine, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è un problema che si riscontra soprattutto in certe aziende ed è un fattore di rischio correlato tumori alla vescica. Questi composti chimici possono essere presenti negli alimenti anche come contaminanti.