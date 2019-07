Platinum è la rivista che illustra il panorama economico italiano ed internazionale attraverso i suoi principali interlocutori. Una comunicazione autorevole e qualificata rivolta ad un target mirato e selezionato nel mondo imprenditoriale, istituzionale e finanziario. Grazie al taglio redazionale e alla qualità con cui viene realizzata, Platinum ricopre una posizione di rilievo tra i mezzi editoriali. Distribuita in Italia in Direct Mailing e in edicola con Il Sole 24 Ore, Platinum è diffusa in inglese anche in Europa attraverso le Camere di Commercio Italiane all’Estero (C.C.I.E.) e in questo sito è possibile consultarne la versione integrale in italiano, inglese e, in esclusiva, in cinese mandarino.

Sono la passione e la maestria artigianale a rendere inimitabili le delizie di una terra meravigliosa. Parliamo del “Mandorloso”, un torrone che lega il suo nome al paese dove nasce, Taurianova, e al maestro pasticciere che lo ha inventato, Vincenzo Murdolo. È il classico esempio di una produzione tipica d’eccellenza che porta dentro di sé i segreti di una lavorazione laboriosa, che da generazioni in provincia di Reggio Calabria si tramanda di padre in figlio. L’attitudine verso il mondo dolciario nasce in Vincenzo Murdolo sin dagli anni Cinquanta, quando inizia il suo percorso di apprendimento presso un laboratorio cittadino, per poi mettersi in proprio aprendo un bar pasticceria gelateria, che esprime al meglio il suo saper fare nella produzione di torroni fatti a mano: vere prelibatezze, lavorate tutte con metodo artigianale, che procurano gioia ai palati anche i più raffinati. “Nostro padre Vincenzo – ricorda Teresa Murdolo – da tutti conosciuto come ‘u Mastru’, il maestro, ci ha insegnato che la dolcezza ha una forza incommensurabile. Lui la esprimeva tutti i giorni con le sue creazioni di torroni unici”.

A guidarlo nella preparazione di una vasta scelta di dolci è stata soprattutto la passione per il lavoro e la grande abilità nel realizzarlo, che hanno reso la Pasticceria Murdolo famosa in Italia e all’estero per le sue bontà dolciarie. Ci riferiamo a torroni e dessert difficilmente imitabili altrove, frutto di un impegno lungo decenni, che fanno della Vincenzo Murdolo Srl un’espressione autentica dell’eccellenza dolciaria calabrese. Oggi è un’azienda modernamente organizzata che persegue una strategia tutta orientata alla qualità totale dell’intero processo di lavorazione, dalla selezione delle materie prime alla produzione, dal confezionamento alla vendita online. “Per dare vita a un prodotto di alta pasticceria non bastano materie prime eccellenti. Ciò che davvero conta sono l’esperienza, la bravura, la perfetta conoscenza dei tempi e dei processi di lavorazione”, conclude Teresa Murdolo, che guida l’impresa familiare insieme alle sorelle Emma e Titina, “le sorelle Murdolo”, valorizzando una tradizione artigianale che in Calabria ha origini secolari. Custodi della tradizione Vincenzo Murdolo, torroni e dolci di Taurianova dal 1955 PLATINUM inserto del Il Sole 24 Ore.