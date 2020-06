Rizziconi, uno dei cinque tamponi effettuati è risultato positivo

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Rendo noto che mi è stato comunicato dalle autorità competenti che uno dei tamponi effettuati sui 5 Cittadini posti in isolamento domiciliare è risultato positivo. Gli altri 4 negativi.

Continueranno a restare in isolamento domiciliare monitorati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP.

Il caso positivo, da quanto acclarato, non ha avuto nei giorni scorsi alcun contatto a rischio con persone estranee ai propri conviventi.

Si invita pertanto a non creare allarmismi e soprattutto a non divulgare false notizie che possono ingenerare panico tra la Cittadinanza.

Qualsiasi aggiornamento verrà prontamente, e non appena accertato, reso noto alla comunità dal sottoscritto.

Quanto in questi ultimi giorni si sta verificando anche negli altri comuni della Piana, deve farci capire che il virus continua a circolare e non si può dare niente per scontato.

È assolutamente necessario evitare qualsiasi atteggiamento di sottovalutazione del rischio nel rispetto di se stessi e di tutta la Comunità.

Le mascherine vanno usate ogni qualvolta si esce di casa, soprattutto quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza specie nei luoghi al chiuso.

Osservare le semplici regole di base non è cosa impossibile, al contrario è fattibilissima e soprattutto i più giovani vanno sollecitati a farlo già a partire dalle famiglie.

Non mi stancherò mai di dirlo: agire con responsabilità nel rispetto di tutti.

Il Sindaco

Alessandro Giovinazzo