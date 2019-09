I Vigili del Fuoco del comando di Cosenza e di Rende sono intervenuti all’alba nel centro abitato di Bisignano. Dopo esser stati allertati, sono accorsi con un’autobotte nella centralissima via Roma. Le fiamme divampate all’interno di una palazzina di tre piani si erano propagate con rapidità nell’intero edificio. Gli operatori sono riusciti a trarre in salvo gli inquilini, evacuando le famiglie presenti. Il fuoco è stato circoscritto e spento nell’arco di poche ore. Non si registrano feriti.