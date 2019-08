Con la consegna degli attestati alle future e neo mamme si è concluso il corso “Mamma informata”, avviato nel mese di maggio e terminato nel mese di luglio, per una durata complessiva di tre mesi. L’ attestato certifica la partecipazione al corso gratuito pre e post parto, voluto con grande forza dall’Amministrazione Comunale del Comune di Rosarno, in particolare dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con la collaborazione dell’Associazione “Dall’ostetrica” al fine di garantire loro, oltre ad un’approfondita preparazione teorica anche l’acquisizione di strumenti utili alla gestione del periodo che precede e segue il parto. Le future mamme, grazie alle conoscenze e competenze delle ostetriche Michela Lucà e De Franco Ilenia, hanno acquisito la consapevolezza dei cambiamenti prodotti dalla gravidanza sul proprio corpo.

Il corso si è articolato in sette incontri in cui ogni partecipante ha scoperto il valore che ha l’informazione sui temi di gravidanza, travaglio, parto ed allattamento, che hanno incrementato in loro la consapevolezza della maternità. Attività pratiche, possibilità di confronto e materiale didattico appropriato, hanno reso gli incontri interessanti e coinvolgenti e hanno favorito la partecipazione attiva delle donne, che unanimemente hanno confermato l’importanza di questi incontri. L’iniziativa, data la grande risposta delle mamme medmee, nonché l’importanza che riveste, rappresentando momenti di utile confronto e condivisione, con molta probabilità, verrà replicata anche l’anno prossimo.