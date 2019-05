Rosarno, Fida e Zungri arrestati per associazione mafiosa Operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria eseguita dai carabinieri

Stamattina, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno, hanno rintracciato e tratto in arresto FIDA Massimo, 45 enne, in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso il 23 magio 2019 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria.

L’uomo, già coinvolto nella maxi – operazione “Crimine” del 2010 della DDA Reggina, dovrà scontare la pena residua di quasi due anni poiché adesso colpevole del reato di associazione di tipo mafioso commesso sino nel 2009.

Nel medesimo contesto operativo, gli stessi militari, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, nei confronti di ZUNGRI Nicola, 55enne, in quanto adesso riconosciuto definitivamente colpevole del reato di associazione di tipo mafioso. L’uomo, che era stato coinvolto nell’ ambito dell’operazione denominata “Genesi”, condotta dalla DDA di Catanzaro contro le cosche del Vibonese ed eseguita nel mese di agosto 2000, dovrà scontare la pena residua di 7 e mezzo in regime carcerario.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati condotti rispettivamente presso la propria abitazione e presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria, e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.