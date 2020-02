La FILCAMS e la FP CGIL Piana di Gioia Tauro in nome e per conto dei lavoratori iscritti, cantierizzati presso il Comune di Rosarno ha fatto presente agli Uffici Comunali preposti che nonostante ad oggi è maturata la mensilità di Gennaio 2020, i lavoratori sopra citati non ricevono emolumenti delle seguenti mensilità Novembre, Dicembre 2019 e Gennaio 2020.

La situazione economica dei lavoratori non permette ulteriori ritardi nei pagamenti di quanto spettante, pertanto considerata l’ormai palese impossibilità oggettiva dell’azienda ad adempiere a quanto dovuto, pertanto hanno chiesto al Comune di Rosarno di “congelare” i pagamenti previsti per l’azienda relativi alle mensilità arretrate, al fine di garantirne il pagamento della retribuzione ai lavoratori per intervento sostitutivo della stazione appaltante ex Art. 5 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 e modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. 25/2017 – in vigore dal 17 Marzo 2017.

Con la presente è stata invitata e diffida L’Amministrazione Comunale di Rosarno ed il responsabile del procedimento a voler dar seguito ad ogni adempimento utile per la risoluzione della problematica, e a sospendere in via cautelare ogni pagamento eventualmente ancora dovuto alla Locride Ambiente Spa per i motivi meglio esposti in premessa, e ciò al fine di poter intervenire direttamente per il pagamento delle retribuzioni spettanti ai ns iscritti.

Si precisa, come evidenziato dalla Det. R.G. n.38 del 28/01/2020 che il Comune di Rosarno ha provveduto alla liquidazione del canone mensile relativo ai servizi svolti nella mensilità di Novembre 2019.

Inoltre l’O.S. richiede alla Prefettura di Reggio Calabria di voler convocare un incontro tra le parti al fine di risolvere la problematica posta.