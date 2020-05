Il Gruppo Consiliare della Lega di Rosarno non può che sostenere le corrette scelte di Trenitalia e Italo. Si tratta di determinazioni che sono la conseguenza di specifici studi che comprovano la valenza della Stazione di Rosarno e la presenza di un numero rilevante di viaggiatori. Quindi, una decisione che non nasce da idee o umori soggettive, ma che, invece, deriva da valutazioni concrete e da analisi di mercato ritualmente compiute. Comprendiamo la posizione dei vicini amici di Gioia Tauro, ma l’offerta ferroviaria non può prescindere dalla domanda e dall’offerta e, quindi, essere basata su studi approfonditi di settore. Per quanto riguarda le condizioni della Stazione di Rosarno certamente dovrà essere adeguata e per questo scriveremo a chi di competenza risultando questa una delle maggiori strutture esistenti in Calabria per numero di viaggiatori. È certo, quindi, che la stessa merita un restyling volto ad incrementare la funzionalità, la sicurezza e il decoro, abbattendo le barriere architettoniche e migliorando l’accessibilità ai treni. Sarà questa una espressa richiesta della Lega, essendo importante che vi siano tutti i requisiti necessari per la crescita della indicata struttura che serve sia la Ionica che tutta la zona di Tropea.