In una conunicazione via social il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà ha appena reso noto che c’è stato il primo caso positivo al Covid-19 a Rosarno.

Si sta cercando di capire con quante persone ha avuto dei contatti per capire se ci sono altri contagiati. Il sindaco Idà ha anche affermato che ci sarebbero altri cinque persone compatibili con i sintomi del Coronavirus.

Lo stesso chiama alla responsabilità “per evitare una tragedia” ed è quella di rimanere a casa e di limitare al minimo gli spostamenti, ma solo per questioni indispensabili.