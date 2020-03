La Calabria, se non fosse per i rientri dal Nord Italia, probabilmente sarebbe rimasta lontana dal “corona virus”. La situazione, però, deve essere tenuta sempre sotto controllo per evitare una espansione del virus che le nostre strutture sanitarie non sono in condizione di sopportare. Senza alcuna polemica la Lega ritiene che la tendopoli deve essere un punto in cui le verifiche devono essere maggiori sia perché gli occupanti non “rimangono a casa” e sia perché, spesso, tendono a sottovalutare le loro condizioni di salute e a non rivolgersi al sistema sanitario. E’ augurabile, quindi, che nei loro confronti i controlli siano maggiori ed in modo preventivo. Ciò per evitare che possa esserci un possibile focolaio che poi avrà, certamente, un percorso facile per la sua espansione. In considerazione di ciò ed a tutela della salute di tutti i cittadini della Piana, la Lega chiede, espressamente, al signor Prefetto ed alle altre Autorità d’interesse, compresi i sindaci dei Comuni di San Ferdinando e Rosarno, di voler assumere tutte quelle iniziative preventive per evitare che vi possano essere e, comunque, creare condizioni di pericolo per la pubblica salute. Non si tratta di allarmismo, ma di concreta consapevolezza che l’attuale situazione, se non controllata adeguatamente e preventivamente, potrebbe degenerare e causare danni irreparabili. Si sollecita, pertanto, le Autorità suddette a voler agire con tempestività e con il massimo rigore.