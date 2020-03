Arriva il secondoi caso di Coronavirus a Rosarno. Si tratta di un medico ed è il marito della donna risultata positiva ieri al Covid-19 nella Città della Piana. Si tratta di unb medico molto conosciuto nella zona e che sarebbe entrato in contatto con alcune persone nelle ultime settimane.

L’annuncio è stato dato dato così come ieri dal sindaco di Rosarno Giuseppe Idà iniziando con queste parole, “Purtroppo la notizia che stavamo attendendo è arrivata. il dottore Gioacchino Piromalli è risultato positivo al test del coronavirus. In questo momento l’unica cosa che posso dirvi è che chiunque è entrato in contatto con lui di rimanere in casa e di rimanere isolato. Ho già informato la governatrice Santelli e insieme a lei stiamo valutando le migliori soluzioni da adottare”.

Il sindaco chiede inoltre ai cittadini di restare chiuse in casa e che “non si siano scene di panico e isterie collettive”. Ma mantenere la calma e di tenrsi uniti tutti insieme per sconfiggere questo male che sta colpendo l’Italia. Assicurando che le notizie ufficiali saranno date solo ed esclusivamente dal sindaco e non da nessun altro.