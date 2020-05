Pronta risposta sulla Stazione Ferroviaria di Rosarno: è stato, infatti, già approvato un progetto per la ristrutturazione complessiva della struttura per diversi milioni di euro e per rinforzare la parte in ferro e cioè i binari. Lavori importanti che dovevano iniziare nel mese di marzo e che, invece, sono stati rinviati per il “coronavirus” forse per settembre. Il progetto prevede l’allungamento delle pensiline, l’allargamento dei marciapiedi a metri 6, l’innalzamento di circa 50 cm, oltre al rifacimento dei sottopassaggi con inserimento ascensore per i diversamente abili. Nel contesto delle opere è previsto anche il rifacimento della videosorveglianza, la sistemazione dei binari per l’ingresso ed uscita porto al fine di consentire l’utilizzo degli stessi per i treni della lunghezza di 750 metri, ecc. Lo stabile sarà completamente ristrutturato e ci sarà una specifica illuminazione. In sostanza, la stazione sarà come quella di Gioia Tauro e delle altre 18 strutture calabresi che saranno tutte rinnovate e adeguate, in una progettualità complessiva. Il Gruppo consiliare della Lega si ritiene assolutamente soddisfatto delle risposte ricevute e non può non ringraziare anche Rocco Dominici per l’interessamento fattivo per lo sviluppo e la crescita dello snodo rosarnese. Allo stesso tempo, si chiederà all’amministrazione comunale di elaborare ed approvare un progetto di sistemazione dell’intera area, con eliminazione dei cassonetti della spazzatura e con la creazione anche di parcheggi custoditi. Nel frattempo, si spera che possa anche partire il Terminal bus assegnato da diverso tempo per rendere questa maggiormente fruibile.