Gentile Signor Sindaco

La comunità sta vivendo un momento di estrema difficoltà sanitaria ed economica. Non sappiamo, anche se lo speriamo ardentemente, se il problema “corona virus” si risolva a breve oppure ci sarà bisogno di altro tempo. Sta di fatto che la chiusura delle attività sta creando problemi economici nella maggior parte delle famiglie rosarnesi che, tra l’altro, molte dovranno affrontare i costi per le spese di coltivazione dei propri terreni. Così come tante altre famiglie non potendo lavorare non hanno alcun ingresso economico o risorsa per poter affrontare le difficoltà odierne. La Lega, pertanto, Le chiede di affrontare il problema andando incontro alla popolazione sospendendo o prorogando le scadenza dei tributi comunali. E’ un atto di coraggio che, però, dimostra la vicinanza dell’amministrazione alle necessità della comunità. Ci auguriamo, quindi, che un tale provvedimento possa essere assunto al più presto, indipendentemente dalle decisioni del Governo. Si tratta, ripetesi, di un atto di attenzione verso il proprio popolo.