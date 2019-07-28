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Cronaca
 

Rossano, arrestato uno spacciatore di marijuana Operazione dei Carabinieri

Rossano, arrestato uno spacciatore di marijuana Operazione dei Carabinieri
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IL 28 LUGLIO 2019, CORSO NOTTATA, IN MANDATORICCIO (CS), I CARABINIERI DELLE STAZIONI CC DI MANDATORICCIO, SCALA COELI E CROPALATI, NEL CORSO DI MIRATO SERVIZIO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI REATI IN MATERIA DI STUPEFACENTI, TRAEVANO IN ARRESTO: C.L., CLASSE 1982, CON PRECEDENTI DI POLIZIA. PREDETTO GIÀ SOTTOPOSTO IN REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILARI, A SEGUITO DI PERQUISIZIONE DOMICILIARE, VENIVA TROVATO IN POSSESSO DI NR. 1 INVOLUCRO DI CELPHANE TRASPARENTE CON ALL’INTERNO SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO MARIJUANA DEL PESO COMPLESSIVO DI GRAMMI 360. IL TUTTO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO. L’ARRESTATO È STATO POSTO A DISPOSIZIONE DELLA COMPETENTE A.G..

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