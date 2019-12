Il mio impegno è da sempre verso gli ultimi e le periferie sociali, oggi, scelgo di battermi per la mia

Terra e metto a disposizione la forza di giovane risorsa, la determinazione ed il valore aggiunto di

NON essere tra coloro che hanno ridotto così la nostra Calabria, ripresentandosi, oggi, puliti a

nuovo.

La cosa che più mi inorgoglisce, è la scelta del Partito Democratico nazionale di affidarmi la

responsabilità di Capolista nel nostro collegio, l’intera provincia di Cosenza.

Ringrazio di cuore il Segretario Nazionale Nicola Zingaretti, il Responsabile per il Mezzogiorno Nicola Oddati, il Commissario della Federazione Provinciale Marco Miccoli, il Commissario Regionale Stefano Graziano.

Giuro, ne vado fiera perché rappresento la voglia di rinnovare un partito per troppo tempo nelle

mani scellerate dei soliti noti che hanno allontanato la gente.

Anche questo riconoscimento mi darà la forza di battere democraticamente coloro i quali,

comunque, hanno già ricevuto il vostro consenso senza dare risposte.

Predico da sempre che se, coloro i quali hanno gestito la Politica e le Istituzioni fino ad oggi in

Calabria, avessero trovato il tempo di scoperchiare i tetti delle nostre case, avrebbero capito che

all’ordine del giorno davanti ai caminetti e sulle tavole, per chi ha ancora la possibilità di

apparecchiarne una, non c’è la politica ma come sbarcare il lunario per sopravvivere.

Per questo, verrò a trovarvi, arriverò nelle Piazze, ascolterò i problemi che vorrete affidarmi quale

vostra portavoce, in regione e verso il governo.

La mia missione sarà chiedere ai giovani ed ai nostri saggi di affiancarmi nel silenzio urlato,

coinvolgendo tutti i cittadini a scendere in Piazza per dimostrare quanto siamo arrabbiati e delusi

verso quella politica, inefficace degli ultimi vent’anni, guidata anche dai tanti che oggi senza

vergogna ritornano a chiedervi il voto.

Cercatemi anche voi, chiunque volesse organizzare manifestazioni spontanee, potrà contattarmi,

dimostreremo, così, insieme che la Calabria può e deve cambiare passo.

La gente chiede partecipazione e democrazia diretta, pretende soluzioni, sulla sanità, sul lavoro,

sui trasporti, sull’ambiente, sulla sicurezza delle scuole, sul turismo e sulla nostra cultura, e,

soprattutto, è stanca della falsità delle pacche sulle spalle.

Chiederemo a chi ha già sgovernato in regione ed in parlamento, perché non ha realizzato prima

ciò che oggi millanta e promette.

Guarderemo in faccia ogni calabrese che voterà Lega che ci ritiene colonia da civilizzare, la

dignità, l’orgoglio, la storia di noi calabresi, risponderà civilmente dentro le urne.

Io mi batterò contro il razzismo ed il populismo becero, con il cuore e con la fede democratica,

chiamando a raccolta ogni nuovo partigiano.

Non mi manca l’esperienza Politica, soprattutto, nel combattere i potenti a difesa degli ultimi, ho

già vinto battaglie sociali, ho imparato ad essere forte con chi usa il potere contro le persone,

oramai da oltre 6 anni combatto contro il sistema che oggi, finalmente, si sta sfaldando in Calabria

ed in Italia.

Siamo, finalmente, davanti ad una rivoluzione, tra cui molti aspetti si intrecciano disegnando un

quadro che può ridare speranza e prospettiva d’avvenire a noi giovani ed alle generazioni attuali e

future.

Una rivoluzione è quella che vede, dopo oltre mezzo secolo, nel partito democratico calabrese

sollevare con garbo e coraggio, quello unico del mio segretario Nicola Zingaretti, dalle comode

poltrone una intera classe dirigente che ha prodotto, insieme a tutti quelli che hanno sgovernato la Calabria, la foto di oggi, pur salvando alcune buone scelte che però si contano sulle dita di una

mano.

Un’altra importante rivoluzione avviata e, spero, non conclusa, arriva dalla Magistratura per

liberare dalle catene delle consolidate lobbies, politico mafiose, la Calabria, i destini ed i sogni dei

nostri ragazzi.

Ora la rivoluzione più democratica e partecipata, toccherà a noi tutti domenica 26 gennaio 2020

per segnare la svolta epocale, evitiamo di votare tutti coloro i quali hanno avuto la possibilità di

mettere la politica al servizio della gente e ne hanno fatto uso privato.

Con coraggio vi chiedo di scegliere il Partito Democratico, bocciando chi ha rappresentato e

rappresenta l’espressione del marciume politico.

La mia sarà la campagna elettorale della “Verità” basata sui principi della nostra civile rivoluzione

che batterà i sistemi consolidati:

 Lottare contro i nuovi fascismi per battere il livore di ogni razzismo, tra cui quello di una

classe politica stantia, obsoleta e sfrontata che è quotidianamente contro il nostro essere

meridionali;

 Lottare contro il connubio ndrangheta_politica

 Stare vicino agli ultimi sui territori.

 Disegnare, con la mia generazione e quella che segue, il futuro della nostra terra in

Europa.

 Partecipare ad ogni azione politica ed amministrativa per la tutela e la rigenerazione della

Natura e dell’Ambiente in cui viviamo.

 Lotterò per affermare il principio del Lavoro = Dignità.

 Contribuirò a riportare la bella Politica sui Territori, al servizio della rivoluzione avviata nel

nuovo corso del Partito Democratico.

Uniti per Amore della Calabria.