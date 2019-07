Si scaldano i motori della terza edizione dello Street Food Village di Taurianova. L’associazione culturale Lzero63, sodalizio sorto nei mesi scorsi per offrire il proprio contribuito alla crescita socio-economica della cittadina della Piana di Gioia Tauro, sta definendo gli ultimi dettagli della macchina organizzativa predisposta per quello che è oramai è da considerarsi uno degli eventi di maggiore rilevanza dell’offerta gastronomica della Regione Calabria. L’entusiasmo dei soci del nuovo soggetto associazionistico, riscontrabile nell’immagine impressa nel volto sorridente e spensierato dei bambini che in un video di presentazione dell’evento si sono trasformati in aspiranti chef per dare risalto alla manifestazione che renderà Taurianova la capitale regionale dell’arte culinaria, sta portando alla definizione del ricco palinsesto di attività che faranno da corredo alla portata principale dello Street Food: il cibo di strada.

La direzione artistica dell’atto terzo della simbiosi tra cucina ed arte di strada, che si svolgerà nelle giornate del 16, 17 e 18 agosto, a Largo Bizzurro, quartiere di Taurianova, oltre al contribuito fattivo degli ideatori di questa kermesse che incontra gusto ed intrattenimento, sarà affidata a Rocco Iannì, rinomato chef di Bagnara Calabra, che ha già regalato momenti di alta cucina con la preparazione della “struncatura”, piatto tipico dell’area pianigiana, durante l’evento dell’Infiorata, dipinto floreale che ha reso magica l’aria di Taurianova grazie anche all’unione d’intenti nell’interesse della città venutasi a creare tra Lzero63 e la Pro Loco “Taurianova nel Cuore”. Qualità delle materie prime, trattazione del prodotto, coniugazione delle peculiarità calabresi con nuovi orizzonti del settore della ristorazione saranno gli ingredienti principali di questo ricco menù che si prefigge l’obiettivo di sfamare la voglia di svago e degustazione di prelibatezze dei tanti visitatori che riempiranno la pineta dove verrà allestito il villaggio dedicato allo Street Food.

Sulla falsariga di quanto pronunciato da Oscar Wilde, sarà difficile resistere alla tentazione far di godere all’olfatto, alla vista, al palato di uno dei vini delle tante cantine pregiate che serviranno un calice di sapore forte ed intenso che si sposerà alla perfezione con i vari prodotti che verranno proposti per soddisfare le esigenze di chi sceglierà Taurianova per vivere un nuovo appuntamento con l’arte del mangiare all’aperto. Sport, rappresentanti delle varie arti, intrattenimento musicale compariranno sullo sfondo per rendere ancora più incantevole il panorama dello Street Food Village.