Rischio microbiologico per Salmonella spp. Questo il motivo che ha spinto oggi il Ministero della salute a diffondere un avviso di richiamo di un lotto di cozze della specialità “Muscolo Spezzino” per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti di rete da circa 2 kg e confezioni commerciali da 5/10 kg, con il numero di lotto 09-09-19 FL. Le cozze richiamate sono trattate da Antonio Verrini e Figli S.p.A e dalla COOP.MITILICOLTORI ASSOCIATI ARL in provincia di La Spezia, nello stabilimento di via S. Teresa n 21 a Lerici in provincia. A scopo cautelativo e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare le cozze con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita dove sono state acquistate. Il rischio, rilanciando le raccomandazioni del Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, è che i mitili prelevati abusivamente possano esser commercializzati al di fuori dei canali legali, mettendo a grave rischio la salute dei consumatori. Mentre i molluschi acquistati esclusivamente attraverso “canali autorizzati all’interno di sacchetti con etichette che ne riportano la provenienza, possono essere acquistati in sicurezza”. La specialità delle cozze “Muscoli spezzini” è allevata nel Golfo della Spezia, nel tratto di mare compreso tra il parco delle Cinque Terre e il parco del Magra, nel mare di Lerici.