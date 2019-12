L’accordo tra Oliverio e il Pd ha subito una frenata brusca. Oggi alle ore 13,00 c’è stato un tavolo di confronto tra il gruppo facente capo al governatore uscente della Regione Calabria Mario Oliverio e il partito democratico del commissario politico Graziani. Per Oliverio la delegazione era composta da Filipelli, Nucera e lo stesso Oliverio per il Pd Graziani . Dalle notizie in nostro possesso la riunione ha subito una brutta frenata dovuta alla posizione di Callipo e Pd che non vogliono in lista candidati che hanno problemi con la giustizia. Sembra che sul nome di Orlandino Greco ci siano delle riserve? . Il consigliere regionale cosentino ha ricevuto nei mesi scorsi una richiesta di rinvio a giudizio dal tribunale. Va ricordato che si tratta di una richiesta di rinvio a giudizio non di una condanna definitiva. Non si capisce per quale ragione al mondo, si deve discriminare una persona senza che la stessa abbia subito una condanna definitiva?