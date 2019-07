Salvini in Calabria per consegna beni confiscati a ‘ndrangheta L'annuncio del vicepremier in un video su Facebook

“Martedì sarò in Calabria a restituire alla comunità un bene confiscato alla ‘ndrangheta. Sarò a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. La lotta alla mafia, alla camorra, alla ‘ndrangheta prosegue in tutta Italia e in tutta Europa”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha annunciato la sua presenza domani nel Vibonese per la consegna alla collettività di alcuni beni confiscati a clan della ‘ndrangheta.

Martedì prossimo, infatti, il Comune, guidato da una terna commissariale, consegnerà le proprietà appartenute al clan Mancuso all’associazione di volontariato San Benedetto Abate, di Cetraro, nel Cosentino, di cui è presidente don Ennio Stamile, referente regionale di Libera. La concessione avrà durata di dieci anni ed è rinnovabile con i beni che verranno riutilizzati per finalità sociali. Si tratta di due fabbricati in località “Giardino” già adibiti ad alloggi per studenti: un terreno agricolo in località “Gurnera” e di una villa in località “Santa“.