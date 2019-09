Continua a dilagare lo scherzo social “Samara Challenge”. Il fenomeno, ispirato al personaggio di Samara Morgan, protagonista del film “The Ring”, la presenza in strada, nella notte, di una persona che indossa una veste bianca ed i capelli lunghi calati sul volto. Il tutto, inoltre, caratterizzato da un coltello finto, in modo da far spaventare gli ignari passanti e pubblicare il video dello scherzo su Internet. A Catanzaro, in una foto postata su Facebook, è stata immortalata “Samara” nel quartiere Janò, di notte, al bordo di una strada. Stessa scena anche ad una rotonda a Steccato di Cutro, Comune del Crotonese. Diversi avvistamenti, inoltre, a Pizzo, in prossimità della spiaggia nei pressi della Marinella e nella contrada Sant’Antonio. Questo gioco perverso, dunque, che non ha nulla di goliardico, rischia di diventare veramente pericoloso.