Spett.le Direzione, con la presente,

segnalo come dall’inizio dell’emergenza lo sportello Bancomat situato presso la ex vostra sede, agenzia di San Ferdinando, che fino a giorni prima delle ultime disposizioni del governo poteva essere utilizzato regolarmente dai cittadini, è stato del tutto disabilitato.

Per come è noto, il contesto normativo attuale impone una mobilità limitata al solo fine di comprovate ragioni di necessità. Il bancomat in questione, adempie alla funzione di garantire liquidità alle famiglie sanferdinandesi entro i confini del territorio comunale e, altresì, permette a quelle non dotate dell’applicazione RelaxBanking, legata all’utilizzo di internet, di accedere alle opzioni informative ovvero di pagamento senza doversi recare presso la sede dell’istituto più vicina.

In questo momento particolare della nostra storia, l’idea che identifica il nostro quale modello di paese in cui la comunità sociale, ispirata da principi solidaristici, pone al centro della sua azione la persona, impone di favorire le condizioni per il corretto svolgimento di tutti quei servizi atti a contribuire e garantire la salute, la sicurezza, la libertà e il diritto di disporre del proprio patrimonio da parte della nostra gente.

In tal senso, anche il funzionamento di un semplice bancomat, nel contesto di una zona nella quale le fonti di approvvigionamento, in termini di liquidità, sono scarse, assume il significato di tutelare il corretto svolgimento e la continuità di un servizio che può essere definito, senza dubbio, pubblico.

Diversamente, obbligare i cittadini di San Ferdinando a recarsi presso gli sportelli più vicini, quelli di Gioia Tauro, significa interpretare erroneamente le disposizioni del decreto e non contribuire in maniera corretta al superamento di questa fase. Credo nella buona fede dell’istituto e oso sperare che il bancomat di San Ferdinando sia oggetto di un malfunzionamento e non di una deliberata volontà di non occuparsene.

Con spirito di fattiva collaborazione, nell’interesse della mia comunità, chiedo con determinazione alla dirigenza, in adempimento al servizio che il sistema bancario e chiamato ad assolvere nella cornice delle circostanze attuali, che il bancomat e le sue funzioni siano ripristinate immediatamente.

Fiducioso che la direzione accoglierà e comprenderà l’importanza delle ragioni di tale istanza confido nella tempestiva operosità dell’istituto per risolvere in disse