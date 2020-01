Il Comando di Polizia Locale di San Ferdinando, ricostituito alla fine dello scorso novembre su volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Tripodi, sta muovendo i suoi primi passi per contribuire a stabilire giuste regole di convivenza civile, con particolare attenzione al rispetto degli spazi pubblici, dei suoli, del decoro urbano e del demanio. Già nel mese di dicembre gli uomini della Polizia Locale, diretti dal Comandante Dr.Francesco Managò, che attualmente operano per due giorni a settimana, hanno avviato una serie di controlli edilizi ma anche finalizzati al contrasto alle occupazioni abusive di spazi pubblici e di aree demaniali marittime. In tale contesto hanno operato il sequestro di un lotto di terreno all’interno del quale erano in corso attività edilizie inerenti la realizzazione di una piscina interrata della superficie di circa mq.101 e due fabbricati con copertura e tamponature laterali in tufo realizzati in assenza di permesso di costruire e su area vincolata, nonché di un noto stabilimento balneare che si estende su una superficie complessiva di circa 2800 mq su area demaniale marittima, nel quale insiste una struttura lignea adibita a chiosco con veranda, servizi igienici e spogliatoi, delle dimensioni di circa 115 mq, altra struttura lignea coperta su base pavimentata delle dimensioni di mq 124 circa ed una torretta in legno di circa mq 5,00. Detto stabilimento si trovava ancora sull’arenile nonostante la Concessione Demaniale, che aveva carattere stagionale, prevedesse, al termine del periodo in concessione, la rimozione totale delle strutture e la restituzione dell’area all’uso pubblico. Tre le persone complessivamente deferite alla Procura della Repubblica di Palmi, che ha assunto la direzione delle indagini. Nei prossimi giorni le attività del Comando proseguiranno con l’individuazione e l’eliminazione dei veicoli abbandonati sulle aree pubbliche, con lo sgombero di occupazioni arbitrarie dei suoli in forza del nuovo “Regolamento di Polizia Urbana” approvato dal Consiglio Comunale, ma anche col controllo sulla regolarità delle occupazioni dei suoli a mezzo dehors al servizio delle attività di somministrazione che, in forza del nuovo “Regolamento per la disciplina dell’installazione e gestione dei dehors negli spazi e aree pubbliche”, hanno avuto 60 giorni di tempo per sanare le posizioni che non dovessero essere conformi.