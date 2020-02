Nei giorni scorsi, nell’ambito di controlli congiunti finalizzati alla tutela dell’ambiente ed al contrasto

dell’abusivismo commerciale, personale del Comando di Polizia Locale, diretto dal Maggiore

Francesco Managò, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di San Ferdinando, diretta dal

Maresciallo Maggiore Francesco Vadalà, hanno eseguito un’attività ispettiva presso un autolavaggio

esistente nel centro cittadino, regolarmente in esercizio, identificando il gestore, collaboratori e

avventori. Dai riscontri eseguiti presso gli uffici comunali emergeva che l’attività produttiva non

risultava mai essere stata autorizzata all’esercizio dell’attività di autolavaggio e, cosa ancora più

importante, l’attività era priva di Autorizzazione Unica Ambientale indispensabile per certificare la

regolarità degli scarichi, in quanto i reflui degli autolavaggi sono assimilati a quelli “industriali” per

l’alto contenuto di agenti inquinanti. Nella circostanza si accertava che i reflui del lavaggio

confluivano in alcune griglie di scolo dalle quali avrebbero dovuto transitare, mediante pompa di

sollevamento, all’interno di vasche per il ciclo di depurazione a seguito del quale i residui contenenti

sostanze inquinanti sarebbero dovuti confluire in altre vasche per il successivo prelievo e smaltimento

che non è stato dimostrato. Considerata la natura degli illeciti ambientali l’autolavaggio è stato posto

sotto sequestro preventivo d’urgenza e sulla saracinesca sono stati apposti i sigilli, deferendo alla

Procura della Repubblica di Palmi la titolare della ditta D.I. e il gestore T.V.. Il sequestro, su richiesta

della Procura della Repubblica di Palmi, è stato convalidato dal G.I.P.. Gli Ufficiali di Polizia

Giudiziaria hanno quindi impartito alla ditta le “prescrizioni ambientali” al fine di consentirgli la

regolarizzazione degli scarichi. Nella stessa giornata la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri di

San Ferdinando, nel contesto dei controlli, hanno comminato sanzioni amministrative per circa

10.000,00 euro per l’esercizio abusivo di attività commerciali.