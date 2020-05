L’ammiraglio Andrea Agostinelli, commissario della Autorità Portuale di Gioia Tauro ha disimpegnato con disciplina e onore il compito affidatogli, sollevando il porto di Gioia Tauro dalla angustia delle sue ricorrenti crisi per proiettarlo nella storia dello sviluppo e della sfida.

L’approdo, non episodico, della nave SIXEN è la testimonianza della sua ritrovata vitalità e di un processo virtuoso nuovo, capace di liberarci dalla precarietà e dalle incertezze per diventare fattore competitivo autorevole nello scenario globale.

La permanenza del dottore Agostinelli alla guida della Autorità Portuale, sarà garanzia di sicuro successo e presenza rassicurante per l’intero territorio.

Mi muove la stima verso un costruttore di futuro e l’amore per questa mia terra che desidero vedere sudata e felice.