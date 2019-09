di Domenico Caruso

Maria è l’immagine e il modello della Chiesa. La Santa Vergine è la Madre di Dio (“Theotokos”) e Madre nostra. Il 24 luglio 2013 nella Basilica del Santuario di Nostra Signora di Aparecida (Brasile) nell’omelia Papa Francesco ha sostenuto: «La Chiesa, quando cerca Cristo bussa sempre alla casa della Madre e chiede: “Mostraci Gesù”. É da Lei che si impara il vero discepolato. Ed ecco perché la Chiesa va in missione sempre sulla scia di Maria».

Il nostro paese, S. Martino di Taurianova (la cui Parrocchia ha come titolare Maria SS. della Colomba), si arricchisce di una nuova perla spirituale: l’apertura della Comunità Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.

Detta Congregazione, fondata da Madre Teresa Ewa Potocka dai principi Sułkowscy per salvare ragazze e donne bisognose del rinnovamento morale, nel 1995 adempiendo alla sua carismatica missione ha riconosciuto Suor Faustina come sua co-fondatrice spirituale.

Nel suo annuncio di avviamento locale S.E. Mons. Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, scrive: «Dopo il conveniente tempo di maturazione, il nostro desiderio espresso in occasione dell’apertura dell’ “Oasi della Misericordia”, di avere con noi le Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia, si realizzerà. Dopo quella di Santo Spirito in Sassia a Roma, è l’unica in Italia e ciò rappresenta senz’altro un dono grande e speciale che il Cuore di Gesù fa alla nostra Diocesi».

Ed ecco il programma a S. Martino.

Sabato 14 settembre 2019 – Parrocchia “Maria SS. della Colomba”.

Dalle ore 14:30 alle ore 15:00: Coroncina della Divina Misericordia all’Oasi; ore 18:00: Presentazione della nuova Comunità; ore 18:30: Santa Messa solenne. Domenica 15 settembre – Oasi della Misericordia: dalle 14,30 alle 0re 15:00 Coroncina; ore 18:00: Presentazione della nuova Comunità e firma delle Convenzioni (Diocesi e Oasi); ore 18,30: S. Messa.

Siamo certi che il lavoro educativo e pastorale, apostolico e caritativo delle nuove Suore contribuirà al progresso morale e civile della nostra gente.

La promessa di Nostro Signore a Suor Faustina, presente anche in un quadro della nostra chiesa afferma:

«Io do all’umanità un vaso col quale potrà andare ad attingere le grazie alla sorgente della Misericordia: questo vaso è l’immagine con questa iscrizione: “Gesù, io confido in Te!”».