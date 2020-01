San Martino, grande successo per la tombolata organizzata dall’associazione “Pane spezzato “

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale tombolata organizzata a San Martino dall’associazione di volontariato “Pane Spezzato”.

L’iniziativa, che giunge ormai alla diciottesima edizione, non è un semplice momento ludico, ma un momento di aggregazione sociale inclusivo di anziani e diversamente abili con la comunità locale, da sempre partecipe all’iniziativa.

L’inclusione sociale e la solidarietà sono sempre stati i cardini principali di questa associazione, nata vent’anni fa in ambito cattolico su impulso della tenace suor Caterina, e delle diverse attività svolte, nel tempo, a favore della comunità sammartinese.

Ed ancora oggi, “Pane Spezzato”, diretta, come da Statuto, dal parroco pro tempore, don Pino Deraco, continua ad essere, insieme alle altre associazioni sorte sul territorio, punto di riferimento cardine per la crescita sociale e culturale di San Martino. Di questo ne è prova il successo riscosso dalla tombolata di quest’anno, e dal sostegno che questa ha avuto da partecipanti, da sponsor che hanno donato ricchi premi, e dalle donne del luogo che si sono adoperate a preparare dolci e zeppole per tutti i convenuti all’ormai tradizionale appuntamento .