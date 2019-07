Nella serata di ieri, la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso della Regione Calabria, presentato contro il prolungamento del Commissariamento del settore sanitario da parte del Governo. Il ricorso era stato presentato dalla Regione, in termini di competenza giurisdizionale, dopo la nomina nei mesi scorsi del nuovo commissario per il Piano di rientro dal deficit sanitario calabrese, il generale Saverio Cotticelli, in sostituzione dell’ingegnere Massimo Scura. A suo tempo, la Regione aveva chiesto la revoca del Commissariamento, che si protrae ormai da nove anni, ed il ripristino della gestione ordinaria del settore. Per la Consulta, dunque, la prosecuzione del Commissariamento della sanità calabrese, provvedimento contro il quale il presidente Oliverio ha intrapreso da tempo una battaglia contestandolo in termini di metodo e di merito, è un atto che mantiene la sua legittimità e validità.