Attimi di paura per una coppia di turisti tedeschi in vacanza da alcuni giorni nella riviera dei Cedri. Nella tarda mattinata odierna, infatti, una donna tedesca, disabile su sedia a rotelle, in vacanza con il marito, decide di avventurarsi da sola in una passeggiata per le vie del centro storico di Santa Maria del Cedro, lasciando il marito a bordo del camper, in sosta in un’area di Cirella di Diamante, con il quale sono arrivati dalla Germania.

L’intraprendente turista però non riesce più a ritrovare la strada del ritorno, impresa resa ancora più complicata perché la donna parla solo il tedesco e quindi non è riuscita a farsi comprendere da alcuni passanti a cui ha chiesto aiuto.

Sono stati proprio i cittadini di Santa Maria del Cedro a segnalare ai Carabinieri la donna in evidente stato di necessità.

Il Maresciallo Maggiore CONSOLE Giovanni, Comandante della locale Stazione Carabinieri, dopo aver trovato un interprete e ricostruito quanto accaduto alla turista tedesca, ha rintracciato il marito, allarmato dalla scomparsa della consorte da qualche ora, setacciando le numerose aree attrezzate per la sosta dei caper che insistono nel territorio da Scalea a Cirella. Ed è proprio nella frazione di Diamante che il militare ha trovato l’uomo tedesco a cui ha riaffidato la moglie.