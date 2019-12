«Ho intimato alla Provincia di Cosenza di attuare la sentenza del Tar della Calabria secondo cui va garantito il diritto al trasporto e all’assistenza di una studentessa diversamente abile che frequenta una scuola pubblica di Corigliano-Rossano». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che ha inviato una nota alla Provincia di Cosenza e alla stessa scuola perché la ragazza, in passato colpita da altre sofferenze, abbia tutti i diritti che le spettano». «Ora la giovane va affiancata da personale specialistico, come impone una precisa sentenza del Tar, rispetto alla quale non sono ammissibili scuse di carenze di bilancio, come peraltro chiarito già da tempo dalla Corte costituzionale. Ancora, la ragazza ha diritto al trasporto gratuito, come previsto dalle norme che tutelano il diritto allo studio per i diversamente abili. Siamo ancora in Italia». «Mi auguro – conclude Sapia – che a questo punto la Provincia di Cosenza garantisca insieme alla scuola interessata i diritti della ragazza, che io non lascerò mai da sola. Se guerra deve essere, denuncerò alla Procura della Repubblica ulteriori lungaggini».