«Grazie all’impegno di dirigenti determinati dell’Asp di Cosenza e alle mie forti pressioni sul reggente aziendale Zuccatelli, le Chirurgie di Cetraro e Corigliano sono state riattivate». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che sottolinea: «L’interruzione dell’attività chirurgica disposta dal reggente Zuccatelli era un assurdo, per fortuna cessato. Ora occorre assumere il personale necessario a garantire l’emergenza-urgenza in tutta la Calabria e verificare con attenzione i ruoli dirigenziali nell’Asp di Cosenza, in cui risultano troppe situazioni anomale». «Essenziale, perché la Calabria si avvii verso la normalizzazione, è – conclude Sapia – modificare al più presto il criterio di ripartizione del Fondo sanitario. Con la collega Dalila Nesci stiamo portando avanti questa battaglia con grande determinazione e costanza».