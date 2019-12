Scatta la rivolta nel Pd calabrese, 100 segretari dei circoli chiedono le primarie

“Siamo esterrefatti per il sostegno annunciato dal Segretario Zingaretti alla candidatura di Callipo.

Non comprendiamo nel merito e nel metodo tale scelta poiché smentisce, da una parte le regole democratiche interne, e dall’altra mette in discussione la linea politica del partito approvata all’ultima Assemblea nazionale.

Callipo, infatti, è da sempre impegnato nel campo della destra, dalla fondazione di Alleanza Nazionale fino al sostegno alla Commissaria di Fratelli d’Italia Wanda Ferro alle ultime elezioni regionali. Molti inoltre hanno dimenticato il sostegno attivo del noto imprenditore del tonno alle ultime elezioni politiche verso la stessa Ferro e Giuseppe Mangialavori nel collegio di Vibo Valentia. Possiamo davvero pensare di fermare la destra sovranista sostenendo un candidato di destra più moderata nei toni ma altrettanto oscurantista e retrograda sui temi dei diritti civili, sociali e politici?

Comprendiamo l’invito del Segretario nazionale a ricercare l’unità di tutte le forze alternative alla Lega, per questo dobbiamo esperire seriamente questo tentativo che può maturare solo con il ricorso alle primarie di coalizione. Facciamole per unire dato che Callipo ancora una volta sta provando a dividere il centrosinistra dopo averlo già fatto in passato nel 2010. È lui infatti l’uomo divisivo per antonomasia, come tutti i calabresi ricordano. L’alternativa sarebbe una divisione delle forze tra il PD che sosterrà l’unico suo iscritto che è in campo ovvero Mario Oliverio e gli altri che invece sosterranno il candidato riciclato. La decisione di sostenere Callipo è evidentemente una scelta forzata, il disperato tentativo di uscire dall’isolamento prodotto dal commissario verso la coalizione di centrosinistra. il tentativo estremo e forzato di rimettere in campo la coalizione di governo senza alcuna possibilità di successo e vittoria, proprio come successo in Umbria. È una scelta che non è di rinnovamento e che evidenzia solo come nei confronti di Oliverio ci sia un veto, senza ragioni e motivazioni politiche. La nostra proposta, pertanto, è quella di unire intanto la coalizione di centrosinistra e di affidare la selezione del candidato presidente alle elezioni primarie. Se Callipo dovesse essere la proposta di forze che si richiamano al campo democratico e progressista, si abbia almeno la disponibilità a sottoporsi alle primarie intese come strumento per unire tutte le forze a sostegno di un unico candidato.

Hanno firmato i segretari e coordinatori di

Ciró Marina

Crotone

Melissa

Ciró

Belvedere

Strongi

Castelsilano

Casabona

Savelli

Umbriatico

Isola Capo Rizzuto

Pallagorio

Cacciati

Cerenzia

Carrfizzi

Roccabernarda

Verzino

Crucoli

Cinquefrondi

Oppido Mamertina

Gerace

Martone

San Ferdinando

Sant’Ilario

Santo Stefano d’Aspromonte

San Roberto

Castignana

Modena – Reggio Calabria

Stilo

Galatro

Varapodio

Giffone

Vallefiorita

Cenadi

Palermiti

Soveria Simeri

S.Pietro a Maida

S.Caterina sullo Jonio,

Zagarise

S.Mango d’Aquino

Satriano

S.Vito sullo Jonio,

Caraffa

Agrusto

Acri

Altilia

Cassano allo Jonio

Amantea

Acquaformosa

Serra d’Aiello

Belmonte

Longobardi

Fuscaldo

Scalea

Orsomarso

Cetraro

Acquappesa

Guardia Piemontese

Rocca Imperiale

Calopezzati

Bocchigliero

Longobucco

Firmo

San Giovanni in Fiore

San Pietro in G.

Rovito

Spezzano Sila

Casali del Manco

Pedace

Casole Bruzio

Serra Pedace

Trenta

Paterno

Pianecrati

Figline

Aprigliano

Montalto Uffugo

Cosenza 1

Luzzi GD

Bisignano

Tarsia

Pedivigliano

Scigliano GD

Sant’Agata d’Esaro

San Marco Argentano

S. Donato di Ninea

San Sosti

Mormanno

Oriolo

Amendolara

Ricadi

San Calogero

Filandari

Spilinga

Drapia

Dinami

Parghelia

Rombiolo

San Costantino

Nicotera