Sabato appena trascorso presso la palestra dell’Istituto Tecnico commerciale “Gemelli Careri” di Taurianova si è svolta la finale del trofeo territoriale Sergio Sorrenti Categoria maschile tra la compagine locale School Volley Taurianova e la squadra Città Metropolitana Reggio Calabria di Villa San Giovanni. La vittoria è andata alla squadra locale School Volley Taurianova con il netto punteggio di 3-0 con i parziali di 25-19, 25-20, 25-16.

Nel primo set parte bene la compagine villese tanto da mette sotto i locali per 06-10, prontamente assestata dall’allenatore Enrico Idone, la squadra inizia la rimonta con aggancio al 15-15. A questo punto i “fighjioli terribili” di mister Idone si spianano la strada e vincono il set per 25-19.

Nel secondo set si parte con un breve testa a testa che dura poco fino al 6-6. La squadra ospite si dimostra ostica, ma i giovani ragazzi non si fanno intimidire e concludono il set con un punteggio pari a 25-20.

Nel terzo ed ultimo set per la squadra ospite non c’è storia, partono fortissimi i ragazzi di Idone che chiudo il set con un indiscutibile 25-16, sancendo così la conclusione del match.

Il sestetto di partenza era formato da Spirlì (Under 16) in regia e Idone opposto, al centro Albanese e Pelliccia, schiacciatore Pezzano e Masso (Under 17), libero Cento (Under 16) oltre alle rotazioni che ha visto protagonisti Alessi, Nardi e Gerace (Under 16).

“Gioco semplice e di gruppo, ottima battuta e ricezione, attacchi spettacolari e soprattutto muri stellari sono stati gli elementi che hanno portato a questo risultato”, esterna l’allenatore Enrico Idone sul cui viso si legge tutta la soddisfazione della vittoria.

Si segnala come sabato la palestra era completamente occupata in ogni angolo da moltissimi appassionati di pallavolo e dopo l’appello di questi giorni per avere un palazzetto riprendiamo e rilanciamo la proposta.